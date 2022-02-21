МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Иордании временно ограничило ввоз из РФ живой птицы и термически не обработанной птицеводческой продукции, сообщается в материалах Россельхознадзора. Россия снизила экспорт пшеницы на 28,4%

"Министерством сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства введены временные ограничения на поставки из Российской Федерации в Иорданское Хашимитское Королевство живой птицы и термически не обработанной птицеводческой продукции", — говорится в документе.

Отмечается, что информация об этом получена от представителя Минсельхоза России в Иордании.

В среду Россельхознадзор сообщал, что комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана из-за вспышки гриппа птиц запретил ввоз продукции птицеводства из Ставропольского края.