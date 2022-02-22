АЛМА-АТА, 22 фев — ПРАЙМ. Казахстан снял действовавший в течение месяца запрет на вывоз со своей территории картофеля и моркови, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов республики. Иордания ограничила ввоз живой птицы из России

Запрет на экспорт картофеля и моркови был введен в Казахстане 22 января в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

"С сегодняшнего дня, то есть с 22 февраля 2022 года, снят запрет на вывоз с территории Республики Казахстан картофеля и моркови", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем одновременно республика ввела на срок до 1 мая квоты на вывоз картофеля в размере 144,5 тысячи тонн, а также семенного картофеля в размере 57,5 тысячи тонн.

Ранее казахстанские предприниматели выступили с критикой введенного запрета на экспорт сельхозпродукции, заявив, что товар гниет в вагонах у границ республики.