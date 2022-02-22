МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Геополитический кризис и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик никак не скажутся на цене российской пшеницы на мировом рынке и цепочках поставок, заявил РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Россия снизила экспорт пшеницы на 28,4%

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.

"Геополитические кризисы, конечно, играют свою роль. Например, последний Египетский центр, который проводил закупки, отдал предпочтение румынской пшенице. При схожих ценовых параметрах закупка пшеницы в России и Украине осталась без внимания. Египет отдал предпочтение именно Румынии, так как там меньше рисков, хотя это тоже черноморский бассейн….Однако это никак не скажется на уровне цен на пшеницу либо на цепочках поставок", — сказал Злочевский. Экс-министр Египта: ситуация на Украине приведет к подорожанию пшеницу

Цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск), по данным Международного совета по зерну, по состоянию на 17 февраля составляла 315 долларов за тонну, тогда как в конце прошлого года она была у 334 долларов.

По словам Злочевского, цены на российскую пшеницу продолжают снижаться под совокупностью факторов, и одним из основных является баланс спрос и предложения. "Надо понимать, что основной фундамент под снижением цен — нормализация баланса спроса и предложения. Дошло до того, что ресурсов, даже без наших, российских, ограниченных регуляторикой, вполне хватает, чтобы покрыть потребности. Но и волна пандемичной истерии идет на спад", — рассказал эксперт.