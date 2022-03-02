МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Отгрузки зерна из России упали более чем в два раза, в основном это связанно с прекращением судоходства в Азовском бассейне, портах Махачкалы и Таганрога, заявил РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Россия снизила экспорт пшеницы

"Раньше речь шла о прекращении судоходства на "большой воде", а сейчас отгрузки остановились и на малой — это порты река-море Азовского бассейна, Махачкалы и Таганрога. Сейчас выполняются только давно заключенные контракты, по которым висят обязательства. До сложившейся ситуации, ежесуточные отгрузки зерна из России составляли 100 тысяч тонн, сейчас объем менее 40 тысяч тонн", — сказал Злочевский.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна предлагает странам-членам ЕС закрыть европейские порты для российских кораблей. Министерство транспорта подтвердило, что Испания хочет закрыть свои порты для всех российских судов. В воскресенье газета Guardian сообщала, что правительство Великобритании рассматривает возможность запрета российским судам заходить в британские порты. К этим мерам присоединилась и Канада.