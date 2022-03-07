БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Европейский союз может рассмотреть временное снятие запрета на импорт генетически модифицированного зерна из США и Южной Америки, чтобы помочь фермерам, борющимся с перебоями в поставках, вызванными конфликтом на Украине, одной из мировых житниц, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса. Аналитик рассказала о цене отказа ЕС от российского газа

"По словам министра… ЕС может рассмотреть временную отмену запрета на импорт генетически модифицированного зерна из США и Южной Америки", — говорится в заметке.

Согласно материалам Еврокомиссии, Украина за первые три квартала прошлого года была четвертым крупнейшим импортером сельхозпродукции в ЕС.

"Нам нужно, чтобы Европейский союз добавил гибкости к правилам импорта зерна", — приводятся в тексте слова министра.

В случае принятия эти меры могут означать отход от стратегии Евросоюза "От фермы к столу", которая предполагала увеличение органического производства и сокращение использования пестицидов, отмечается в нем.