ЕС может снять запрет на импорт генно-модифицированного зерна из США
ЕС может изучить временное снятие запрета на импорт генно-модифицированного зерна из США
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Европейский союз может рассмотреть временное снятие запрета на импорт генетически модифицированного зерна из США и Южной Америки, чтобы помочь фермерам, борющимся с перебоями в поставках, вызванными конфликтом на Украине, одной из мировых житниц, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса.
"По словам министра… ЕС может рассмотреть временную отмену запрета на импорт генетически модифицированного зерна из США и Южной Америки", — говорится в заметке.
Согласно материалам Еврокомиссии, Украина за первые три квартала прошлого года была четвертым крупнейшим импортером сельхозпродукции в ЕС.
"Нам нужно, чтобы Европейский союз добавил гибкости к правилам импорта зерна", — приводятся в тексте слова министра.
В случае принятия эти меры могут означать отход от стратегии Евросоюза "От фермы к столу", которая предполагала увеличение органического производства и сокращение использования пестицидов, отмечается в нем.