МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Украины утвердили ряд мер для поддержки сельского хозяйства, посевная кампания должна вскоре начаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В ООН нашли механизм для проверки деятельности биолабораторий на Украине

"Мы должны думать о будущем. Поэтому правительство вводит план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро начаться там, где это возможно. Сегодня уже утвердили решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо убытков, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут даваться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов", — сказал Шмыгаль в видеообращении.

По его словам, эти меры позволят фермерам "получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае утраты урожая они не обанкротятся".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.