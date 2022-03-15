МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Из-за панических настроений на мировом рынке зерна после начала спецоперации на Украине закупочные цены на российскую пшеницу в глубоководных портах обновляют рекорды, пишет газета "Коммерсант". Вторая волна. Сразу 14 брендов подняли цены на автомобили в России

У части крупнейших экспортеров цены за тонну зерна достигли показателей в 18,3-18,6 тысячи рублей. Причина: девальвация рубля и резкий рост цен на пшеницу на мировом рынке (цены превысили $400 за тонну).

По мнению участников рынка, растущие цены могут привести к новым экспортным ограничениям.

По информации "Совэкона", за неделю средние закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% выросли с 17,25 тысячи рублей до 18,75 тысячи рублей за тонну без НДС, это стало абсолютным рекордом.

Минсельхоз РФ со ссылкой на данные Международного совета по зерну (IGC) отмечает, что на начало марта стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск достигла $405 за тонну. Это на $80 выше, чем неделю назад.