МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ради борьбы с Путиным немцам следует меньше употреблять в пищу мяса, ведь Россия использует продовольственные поставки в качестве оружия, заявил в беседе с журналом Spiegel глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир.

"Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина", — сказал министр, после чего добавил, что нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".

При этом Оздемир согласился с утверждением, что Россия использует поставки продовольствия в качестве оружия.

"Очевидно, это так", — ответил министр на соответствующий вопрос. Россия, по его словам, "использует свою экспортную мощь".