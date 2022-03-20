Эксперт Рылько: семеноводство и сельхозтехника больше всего страдают от санкций в российском АПК
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Семеноводство и сельхозтехника больше всего страдают от санкций в российском АПК, рассказал РИА Новости генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
По его словам, по целому ряду направлений импортную технику в обозримой перспективе заменить проблематично. "Российская техника, конечно, есть, но не самого лучшего качества, и по ряду позиций сама в ряде случаев комплектуется из импортных компонентов", — сказал он.
Аналогичная ситуация и по семенам определенных культур — по словам эксперта, требуются годы эффективной работы, чтобы полностью преодолеть зависимость от импорта. Другое дело, что невозможно четко обозначить, где кончается отечественная и начинается импортная селекция.
"Мы должны регулярно завозить чистые линии. И так работают семеноводы всего мира", — сказал Рылько. При этом он добавил, что хорошие семеноводческие заделы есть, к примеру, по российским сортам озимой и яровой пшеницы.
Он также выразил надежду, что цены на российскую экспортную продукцию вырастут. "Мы надеемся, что цены поднимутся и на нашу экспортную продукцию", — сказал эксперт.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 18 марта заявил, что Россия давно полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом. Он заверил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа, сравнив ситуацию с ковидным 2020 годом. При этом себестоимость продукции растет, поэтому не исключены инфляционные риски, но власти будут стараться минимизировать их, добавил Патрушев.
https://1prime.ru/Agriculture/20220320/836438657.html