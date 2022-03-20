МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Семеноводство и сельхозтехника больше всего страдают от санкций в российском АПК, рассказал РИА Новости генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Правительство выделило деньги на льготные кредиты для АПК

По его словам, по целому ряду направлений импортную технику в обозримой перспективе заменить проблематично. "Российская техника, конечно, есть, но не самого лучшего качества, и по ряду позиций сама в ряде случаев комплектуется из импортных компонентов", — сказал он.

Аналогичная ситуация и по семенам определенных культур — по словам эксперта, требуются годы эффективной работы, чтобы полностью преодолеть зависимость от импорта. Другое дело, что невозможно четко обозначить, где кончается отечественная и начинается импортная селекция.

"Мы должны регулярно завозить чистые линии. И так работают семеноводы всего мира", — сказал Рылько. При этом он добавил, что хорошие семеноводческие заделы есть, к примеру, по российским сортам озимой и яровой пшеницы.

Он также выразил надежду, что цены на российскую экспортную продукцию вырастут. "Мы надеемся, что цены поднимутся и на нашу экспортную продукцию", — сказал эксперт.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев 18 марта заявил, что Россия давно полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом. Он заверил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа, сравнив ситуацию с ковидным 2020 годом. При этом себестоимость продукции растет, поэтому не исключены инфляционные риски, но власти будут стараться минимизировать их, добавил Патрушев.