МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия в дальнейшем продолжит играть важную роль на мировой арене, заявил в интервью телеканалу France 24 Себастьен Абис, директор французского аналитического центра Demeter, специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства. Об этом сообщает Lenta.ru. СМИ сообщили, что Евросоюз готовит новые санкции против России

Абис отметил, что в юго-западных регионах России и на Украине производится 15% всего мирового объема пшеницы и около 30% ее мирового экспорта, а кроме того, на эти страны приходится 80% мировых объемов производства подсолнечного масла.

По его мнению, сегодня пшеница становится геополитической проблемой, что "ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо".

"За всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку", — заявил Абис.