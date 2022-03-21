МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Россия в дальнейшем продолжит играть важную роль на мировой арене, заявил в интервью телеканалу France 24 Себастьен Абис, директор французского аналитического центра Demeter, специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства. Об этом сообщает Lenta.ru.
Абис отметил, что в юго-западных регионах России и на Украине производится 15% всего мирового объема пшеницы и около 30% ее мирового экспорта, а кроме того, на эти страны приходится 80% мировых объемов производства подсолнечного масла.
По его мнению, сегодня пшеница становится геополитической проблемой, что "ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо".
"За всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку", — заявил Абис.