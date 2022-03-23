БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила пакет поддержки для аграриев Евросоюза, наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине, сообщает ведомство. Еврокомиссия исключила риски дефицита продовольствия в ЕС

Размер пакета помощи сельхозпроизводителям ЕС составит 500 миллионов евро, власти задействуют в том числе антикризисный резерв, уточняется в сообщении.

Отмечается, что государства Евросоюза могут направить эти средства на дополнительную финансовую поддержку фермеров и внести таким образом вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Деньги также могут быть использованы для решения проблем, связанных с увеличением производственных затрат или торговых ограничений, отмечает ЕК.