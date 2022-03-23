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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220323/836469757.html
ЕС одобрил пакет поддержки аграриям на 500 миллионов евро
Сельское хозяйство
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Еврокомиссия (ЕК) одобрила пакет поддержки для аграриев Евросоюза, наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине, сообщает ведомство. Размер пакета помощи сельхозпроизводителям... ПРАЙМ, 23.03.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, еврокомиссия, сельское хозяйство, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила пакет поддержки для аграриев Евросоюза, наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине, сообщает ведомство.
Размер пакета помощи сельхозпроизводителям ЕС составит 500 миллионов евро, власти задействуют в том числе антикризисный резерв, уточняется в сообщении.
Отмечается, что государства Евросоюза могут направить эти средства на дополнительную финансовую поддержку фермеров и внести таким образом вклад в глобальную продовольственную безопасность.
Деньги также могут быть использованы для решения проблем, связанных с увеличением производственных затрат или торговых ограничений, отмечает ЕК.