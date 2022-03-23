МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ для сохранения стабильной ситуации на рынке подсолнечного масла предложил ввести квоты на экспорт масла и шрота и направил соответствующее предложение в Минэкономразвития, заявил на совещании президента РФ с членами правительства глава ведомства Дмитрий Патрушев. Путин поручил следить за ситуацией в торговых сетях

"Что касается подсолнечного масла, с доступностью данного продукта также нет сложностей, в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования. Для сохранения стабильной ситуации Минсельхоз России проработал дополнительный комплекс мер, включая квотирование экспорта масла и шрота. Соответствующее предложение направлено уже в Минэкономразвития", — сказал Патрушев.

В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла из России, составляющая 70% разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну. Срок действия пошлины, согласно постановлению правительства РФ, — до 31 августа 2022 года. При этом в ноябре Дмитрий Патрушев заявлял, что формула пошлины может быть пересмотрена в сторону увеличения в случае роста цен.