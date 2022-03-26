РИМ, 26 мар — ПРАЙМ. Около 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Италии могут закрыться из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине, сообщает крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Основываясь на данных национального Совета по исследованиям в области сельского хозяйства, эксперты Coldiretti утверждают, что текущие кризисы привели к резкому росту производственных расходов (удобрений, дизельного топлива, корма для скота). Затраты многих аграриев сейчас значительно превышают доходы от продажи их продукции.

Как сообщает ассоциация, на грани закрытия сейчас находятся приблизительно 11% сельскохозяйственных предприятий страны, 30% фирм вынуждены работать себе в убыток.

Такая статистика приводит Coldiretti к выводу о том, что продовольственная автономия Италии сокращается, и страна теряет способность реагировать на шоковые явления в области поставок.