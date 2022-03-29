МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пекари из Каракаса рассказали РИА Новости о росте стоимости муки в марте и неуверенности в отрасли из-за ситуации на Украине, которая наряду с Россией является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Цены на топливо во Франции достигли исторического максимума

"Мешок пшеничной муки за месяц подорожал с 47 долларов до 52 долларов, мне пришлось обратиться напрямую к поставщику, минуя дистрибьютора, чтобы сохранить уровень затрат.. Есть немного нервозности, потому что СМИ уже рассказали о предстоящем дефиците, и люди начинают спекулировать, но для меня как пиццерии сырье — это пшеница, нужно запастись", — рассказала Барбара Ривас, управляющая пиццерией на востоке Каракаса.

По словам Ривас, из-за сообщений о возможной нехватке муки она решила закупить впрок месячный запас.

Другой собеседник агентства, владелец столичной пекарни, рассказал, что он и его коллеги по цеху получили электронное письмо от основных производителей муки с уведомлением об ожидаемой нехватке этого продукта. "Учитывая, что Россия является основным поставщиком пшеницы в мире, и есть этот конфликт… мукомольные комбинаты уже разослали извещения о предстоящей нехватке муки, сроки этого дефицита не уточняются", — пояснил пекарь, представившийся Давидом.

Давид и другие собеседники агентства заявили, что уже запасают муку, чтобы их производство не пострадало — похожая ситуация развернулась в Венесуэле в 2016-2017 годах.

"Цена мешка растет, качество плохое, происходит то же, что и несколько лет назад. Пшеницы было достаточно, но пришел дефицит… Мы используем 200 мешков в месяц", — добавил Давид.

Президент Венесуэльской федерации хлебопекарен и смежных отраслей Fevipan Томас Рамос Лопес в интервью венесуэльской радиосети Unión Radio ранее заявил, что ситуация на Украине, вызвавшая рост цен на пшеницу, может повлиять и на внутреннюю стоимость хлеба и хлебопродуктов. "Не только хлеб (вырастет в цене), но и все продукты питания из пшеницы, потому что конфликт повлияет на производство и экспорт этого сырья", — сказал Рамос.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании — массово приостанавливать деятельность в РФ. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом заявлял, что дальнейшее наращивание санкций приведет к серьезному кризису в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике и продовольственной сфере.