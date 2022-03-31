МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и контроль за качеством выпускаемой продукции, сообщил аппарат вице-премьера. Бизнес придумал способ снизить цены на чай и фрукты

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила долгосрочную программу (дорожную карту) развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации. … Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России – до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли. Прежде всего, аграриям будут помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.

В дорожной карте также предусмотрено "внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем". Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России.

Кроме того, план включает в себя выполнение мероприятий по "мелиорации виноградопригодных земель", повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем.

"Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется увеличить и площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта", — подчеркнула Абрамченко.