МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа, сообщает Минсельхоз РФ. В Греции заканчивается подсолнечное масло

"Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки… Минсельхоз предложил следующие меры: ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу" — говорится в сообщении.

Поддержано предложение Минсельхоза и об установлении временного запрета на экспорт подсолнечника и рапса. "Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года", — добавляется в сообщении.

Кроме того, поддержано предложение ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. "Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои — пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе", — поясняет ведомство.

В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию, отмечает Минсельхоз. Эти решения направлены на "защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки". "Данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России", — подчеркнули в ведомстве.