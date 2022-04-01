МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил расширить перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из недружественных государств. Вступают в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"

При этом, по его словам, ограничения также коснутся экспорта: РФ будет поставлять продовольствие и сельскохозяйственные культуры только странам-друзьям, и за рубли и за нацвалюту. Однако приоритетом поставок будет внутренний рынок.

"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем", — написал он в Telegram-канале и уточнил, что РФ и так не покупает некоторые продукты с 2014 года, но их список можно ещё и расширить.

"Завтрак съедим сами. Обедом, возможно, поделимся с друзьями. А ужин врагам не отдадим. Обойдутся," — добавил зампред Совбеза.

Медведев заявил, что продовольствие является для России тихим, но грозным оружием, экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт вооружений. Он подчеркнул, что Россия остается одним из мировых лидеров по производству зерновых, а в последние годы стала крупнейшим экспортёром пшеницы. От российских поставок зависит продовольственная безопасность многих стран, добавил он.

"Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное", — написал он.

Власти будут контролировать цены на продовольствие в стране и продолжат масштабную системную помощь аграриям, добавил Медведев.