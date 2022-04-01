МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сельскохозяйственный сектор Великобритании из-за высоких цен на энергоносители столкнулся с кризисом: фермерам нечем отапливать овощные теплицы, сообщает агентство Reuters.

Если в прошлом 2021 году в отрасли расходы на выращивание одного огурца оценивали в 25 пенсов (порядка 28 рублей), то сейчас эта цифра удвоилась и скоро достигнет 70 пенсов. Причина — рост цен на газ. Теплицы перестают работать, так как выращивать овощи на острове оказалось экономически невыгодно.

Другая проблема британских фермеров — нехватка удобрений. Они подорожали в три раза по отношению к прошлому году.

Жители королевства лишаются не только огурцов: в 2022 году фермеры не смогли посадить перец, баклажаны и помидоры. Специалисты высказывают опасаются, что Британии грозят проблемы с продовольствием.

"Сокращение производства, несомненно, окажет дополнительное давление на цены", — прокомментировал ситуацию директор по продуктам питания и устойчивому развитию лоббистской группы розничной торговли British Retail Consortium Эндрю Опи.

Он добавил, что рост себестоимости производства овощей только усугубит инфляцию.

Владелец фермы Montalbano (крупный поставщик сетевых супермаркетов королевства) заявил, что теплицы предприятия опустели: предприниматель вынужден платить за газ в 16 раз больше, чем годом ранее.