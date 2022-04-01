МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на этот год, все перенесены на декабрь, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин. Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу продуктов

"Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь", — говорится в сообщении.

Сообщается, что решение было принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка касается крупнейших предприятий отрасли и направлена на снижение остроты проблемы дефицита оборотных средств, в том числе чтобы избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.

В марте была предоставлена такая же отсрочка автопроизводителям. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, а для оказавшихся под санкциями — еще и за четвертый квартал 2021 года.