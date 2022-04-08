МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз. Правительство увеличило финансирование на выплаты беженцам из Донбасса

"Правительство расширило поддержку малого агробизнеса… Разработанные Минсельхозом меры помогут увеличить объемы производства в этом сегменте и вовлечь население в предпринимательскую деятельность", — говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.

Уточняется, что господдержку получат сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также авансирующие ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть самозанятыми, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.

Также министерство расширило меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов — появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки и оборудование для их комплектации. Кооперативы теперь могут получать частичное возмещение затрат на реализацию продукции, поставленной им самозанятыми ЛПХ.

Для получения "погектарной" поддержки исключили требование о приобретении районированных семян. По всем видам грантов для получателей 2021-2022 годов есть возможность продлить обязательства, связанные с расходованием средств, на год, дополняет Минсельхоз.