Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки малого агробизнеса
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России подготовило дополнительные меры для поддержки малого агробизнеса, которые приняло правительство, сообщает Минсельхоз.
"Правительство расширило поддержку малого агробизнеса… Разработанные Минсельхозом меры помогут увеличить объемы производства в этом сегменте и вовлечь население в предпринимательскую деятельность", — говорится в сообщении министерства на канале в мессенджере Telegram.
Уточняется, что господдержку получат сельхозтоваропроизводители, закупающие продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также авансирующие ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть самозанятыми, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.
Также министерство расширило меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов — появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки и оборудование для их комплектации. Кооперативы теперь могут получать частичное возмещение затрат на реализацию продукции, поставленной им самозанятыми ЛПХ.
Для получения "погектарной" поддержки исключили требование о приобретении районированных семян. По всем видам грантов для получателей 2021-2022 годов есть возможность продлить обязательства, связанные с расходованием средств, на год, дополняет Минсельхоз.
https://1prime.ru/Agriculture/20220408/836617478.html