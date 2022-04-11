МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Власти Украины в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей, заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий. Абрамченко назвала главную проблему российского АПК в условиях санкций

"Пессимистичный прогноз — 70% удастся засеять. Если в тех территориях — Черниговская, Сумская области, у них были и есть огромные аграрные площади, — удастся в ближайшие недели все разминировать… то, возможно, площадь посевной возрастет до 80%", — сказал Высоцкий в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, какой процент площадей удастся засеять с учетом вопросов безопасности.

По его словам, разработан механизм по разминированию полей. При этом самым критичным фактором является наличие топлива. "Его не было закуплено на 80-90%, и сейчас ежедневно осуществляется координация для поставок дизеля аграриям", — добавил замминистра.

Ранее украинское профильное агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году. В случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.