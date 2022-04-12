МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Резкий рост цен на удобрения на мировом рынке вызван логистическими проблемами в связи с санкциями против России. Об этом рассказал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по экспорту азотных удобрений и второе — по экспорту фосфорных и калийных удобрений. На прошлой неделе ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые ограничения предусматривают, в числе прочего, запрет импорта удобрений из России. Нехватка удобрений угрожает мировым поставкам продовольствия, которые уже ограничены в связи с перебоями поставок зерна с Украины и из России.

"Основные проблемы — логистического характера, в основном в связи с отказами европейских компаний от перевозки и закупки российских удобрений. Следует понимать, что на долю ЕС и США приходится около 20% российского экспорта удобрений (при этом на США, которые в итоге вывели российские удобрения из-под санкций, приходится около 30% этого объема). В целом главный способ решения проблем — перенаправление поставок и замена компаний-перевозчиков", — прокомментировал эксперт.

"Кроме того, в условиях текущей конъюнктуры рынка, когда цены на удобрения выросли с начала 2021 года в 2,5-3,5 раза, временное снижение экспорта вряд ли будет очень болезненным для российских производителей", — отметил он.

По его словам, квоты на экспорт удобрений, введенные властями РФ до 2023 года, направлены на обеспечение внутренних сельхозпроизводителей. "Квоты были введены фактически на уровне обычных объемов экспорта в прошлом, в связи с чем они не ведут к существенному снижению экспорта. Основная цель введения квот — не дать увеличить объем экспорта до такой степени, чтобы вызвать дефицит на внутреннем рынке", — пояснил эксперт.

Танурков подчеркнул, что такой способ регулирования экспорта является намного более благоприятным для производителей удобрений, чем, например, экспортные пошлины, поскольку в текущих рыночных условиях позволяет производителям существенно нарастить прибыль за счет экспорта по высоким ценам.