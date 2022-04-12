МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке российского АПК, разработанные вместе с игроками отрасли, в их числе — увеличение в три раза объема субсидирования льготных кредитов и обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к импортной сельхозтехнике. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с игроками отрасли", — говорится в сообщении.

Среди предлагаемых мер названо расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объеме 75 миллиардов рублей. Ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 миллиардов рублей, уточняют в аппарате. Кроме того, предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упростить ввоз и сертификацию техники из КНР и Индии, если ее аналоги в России не выпускаются.

Другие предложенные меры — льготное оборотное кредитование для поставщиков импортной сельхозтехники, упрощение сертификации семян, а также обнуление ввозных пошлин на импортные семена.

Помимо этого, омбудсмен предложил распространить мораторий на проверки сельхозпредприятий не только на категорию МСП, но и на крупный бизнес, расширить поддержку системообразующих предприятий сельского хозяйства, повысив лимит их льготного кредитования до 10 миллиардов рублей, и ряд других мер поддержки. Также Титов говорит о необходимости вести мониторинг доступности оборудования и материалов для маркировки молочной продукции.

По его словам, расширять поддержку АПК РФ необходимо — импортные составляющие серьезно подорожали, аграрии столкнулись с проблемами с логистикой, требованиями полной предоплаты для импорта, задержками в оплате экспортной продукции. "Кредиты после поднятия ключевой ставки также подорожали, так что лимиты на их субсидирование тоже надо увеличивать. А что касается маркировки, то сегодня нужно втройне внимательно изучать реальный эффект от любых действий, которые оборачиваются для бизнеса лишней финансовой нагрузкой", — цитирует Титова его аппарат.