МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие", который вызвала ситуация на Украине. Иран выразил готовность закупать зерно и мясо в России

Ранее глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир призывал немцев меньше употреблять мяса в целях борьбы с Россией, которая, по его мнению, якобы использует поставки продовольствия как оружие.

В интервью порталу Euractiv Аннен, заявив, что сам "с большим удовольствием съедает кусок мяса" и не собирается никому запрещать делать то же самое, отметил, что " очень большая часть мирового производства зерна… в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов". Следовательно, сокращение потребления мяса в Европе, по мнению Аннена, поможет освободить больше пахотных земель, в том числе в странах-экспортерах мяса.

"Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", — констатировал статс-секретарь.