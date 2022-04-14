МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен призвал употреблять меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне "кризиса цен на продовольствие", который вызвала ситуация на Украине.
Ранее глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир призывал немцев меньше употреблять мяса в целях борьбы с Россией, которая, по его мнению, якобы использует поставки продовольствия как оружие.
В интервью порталу Euractiv Аннен, заявив, что сам "с большим удовольствием съедает кусок мяса" и не собирается никому запрещать делать то же самое, отметил, что " очень большая часть мирового производства зерна… в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов". Следовательно, сокращение потребления мяса в Европе, по мнению Аннена, поможет освободить больше пахотных земель, в том числе в странах-экспортерах мяса.
"Если бы мы употребляли на 30% меньше свинины в Германии, мы бы освободили около миллиона гектаров пахотных земель", — констатировал статс-секретарь.