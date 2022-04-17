АЛМА-АТА, 17 апр — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Казахстана приняло приказ, которым на срок до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства. России грозят проблемы с производством хлеба

Ранее министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев сообщал, что квота на вывоз из Казахстана пшеницы будет установлена в объеме 1 миллион тонн, муки — в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны будут 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене.

"Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 апреля 2022 года №110 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки", — говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.

В настоящее время приказ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции Казахстана, после чего он будет введен в действие.

В приказе уточняется, что квота в 1 миллион тонн распространяется на экспорт пшеницы и меслина, а квота в 300 тысяч тонн — на экспорт муки пшеничной или пшенично-ржаной.

Ранее Минсельхоз пояснял, что введение ограничений на экспорт связано с ростом мировых цен на зерно, в связи с чем производители неохотно поставляют зерно на внутренний рынок.