МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинежад во вторник заявил о введении запрета на экспорт в другие страны томатов, картофеля, баклажанов и лука из-за событий на Украине и вызванного ими увеличения мирового спроса на ряд сельскохозяйственных культур.

"В связи с событиями на мировых рынках…, увеличением мирового спроса на некоторые сельскохозяйственные товары, снижением импортных тарифов в соседних странах и необходимостью регулирования цен и потребностей внутреннего рынка вводится запрет на экспорт томатов, картофеля, баклажанов и лука до дальнейшего распоряжения", — приводит агентство Tasnim слова Садатинежада.