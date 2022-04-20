ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Россия не может в одночасье перенаправить экспорт зерна в Китай, нужно просчитать риски, учитывая при этом потребности собственного населения и традиционных импортеров, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов. Казахстан ограничит экспорт зерна и муки

"Если мы предположим, что Россия сейчас вдруг резко начнет выполнять заказы Китая, то чем она будет кормить свое население и что будет происходить со странами Ближнего Востока, которые традиционно покупали наше зерно?" — сказал Изотов, отвечая на вопрос о том, может ли Россия на фоне западных санкций резко нарастить поставки в Китай.

По его словам, "вопросов очень много, и сказать о том, что вот сейчас можно в одночасье переключать стрелки поездов и перенаправлять эшелоны куда-то еще, не просчитав все риски, я думаю, это будет не очень правильно".

"И уж тем более неправильным будет формировать неоправданные ожидания для людей, которым самим некогда просчитывать какие-то стратегические планы и проводить очень серьезный анализ", — добавил он.

Представитель ТПП указал, что на сегодняшний день спрос в Китае – это не только то, что необходимо для удовлетворения потребностей самого Китая, так как он также является переработчиком сырья, которое потребляют Европа и Азия. Косвенные последствия санкций и пандемии серьезно повышают неопределенность, традиционные производственные процессы дорожают, и если одни страны будут вынуждены сократить свою активность, то Китай эту активность должен будет взять на себя, поэтому будет закупать тот объем товаров и сырья, который требуется во всем мире, постепенно став не только всемирной фабрикой, но также переработчиком и перераспределителем.

"Допустим, что китайцы переварят этот объем работ, но вот переварит ли этот спрос Россия и достаточно ли у нас земель для производства такого количества зерна без перехода на какие-то непонятные ГМО-технологии, что с нами произойдет, не случится ли та ситуация, которая сегодня, собственно, сложилась в Китае, когда плодородных земель осталось порядка 5% из общего их количества?" — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия стать основным поставщиком различного сырья для Китая.

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