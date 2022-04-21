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Минобрнауки России будет заведовать семеноводством
Сельское хозяйство
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Правительство России в четверг обсудит вопрос о наделении Минобрнауки полномочием по координации исследований в области семеноводства, сообщили в пресс-службе кабмина. Как... ПРАЙМ, 21.04.2022
новости, сельское хозяйство, наука, экономика, госпроекты, технологии, россия, минобрнауки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит вопрос о наделении Минобрнауки полномочием по координации исследований в области семеноводства, сообщили в пресс-службе кабмина.
Как отмечается в сообщении правительства, на заседании планируется рассмотреть, в частности, вопрос "о внесении изменения в положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации".
Законопроектом предлагается наделить ведомство полномочием по координации научных исследований в области семеноводства.