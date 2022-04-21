МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит вопрос о наделении Минобрнауки полномочием по координации исследований в области семеноводства, сообщили в пресс-службе кабмина. Кабмин временно запретил экспорт семян подсолнечника и рапса

Как отмечается в сообщении правительства, на заседании планируется рассмотреть, в частности, вопрос "о внесении изменения в положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации".

Законопроектом предлагается наделить ведомство полномочием по координации научных исследований в области семеноводства.