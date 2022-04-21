МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Британские фермы требуют у крупных супермаркетов страны поднять цены на яйца в связи с увеличением расходов на топливо, электроэнергию и корм, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail. Британские власти уличили в тайном финансировании компаний в России

"Фермы призывают все крупные супермаркеты поднять цену на дюжину яиц от выращенных в натуральных условиях куриц на 40 пенсов (0,5 доллара) и по меньшей мере на 80 пенсов за органические (яйца — прим. ред.)", — сообщает Daily Mail.

По данным издания, в последние недели затраты на топливо и электроэнергию увеличились на 30% и 40% соответственно. Вместе с тем в связи с украинским кризисом в полтора раза возросли расходы на кормление кур зерном из региона.

В ассоциации британских производителей яиц от выращенных в натуральных условиях куриц, более половины фермеров серьезно рассматривают возможность приостановки работы, пока не повысят цены на продукцию.

По словам главы ассоциации Роберта Гуча, предприятия розничной торговли недостаточно корректируют цены.

"Я боюсь, что мы в ближайшее время увидим дефицит британских яиц от выращенных в натуральных условиях куриц и органических яиц", — заключил он.