БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик. В Германии рассказали, когда смогут отказаться от российской нефти

"На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать", — заявил Фрик агентству dpa.

По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует "двойной вызов": требуется обеспечить продовольствием людей на Украине, но также обеспечить поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".