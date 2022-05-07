МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Навоз перестал быть универсальным полезным средством для огорода, его качество стало хуже, и теперь это "палка о двух концах", сообщила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Эксперт рассказал о последствиях повышения экспортных квот на удобрения

"Раньше навоз был, как правило, одного плана, сейчас качество стало хуже. Во-первых, животным дают антибиотики, соответственно их остатки попадают в навоз. Во-вторых, раньше подстилку стелили сеном, но сейчас это требует затрат, поэтому используют в основном еловые или сосновые опилки. Почти не встречала соломистый навоз", — рассказала Воронова.

Кроме того, хвойные опилки закисляют почву, и помидоры, например, на такой земле расти уже не будут. "Поэтому навоз — "палка о двух концах", и я сейчас, возможно, навоз подобрала бы только конский, так как условия содержания лошадей другие. И не использовала бы навоз для собственных грядок", — сказала эксперт.

По ее мнению, в качестве альтернативы можно применять натуральные органические удобрения, кроме того, в промышленных хозяйствах в качестве удобрения используют растительные отходы или отходы животноводства — например, шерсть, рогокопытный шрот, костяную муку. "Все это сушится, гранулируется и смешивается, и в результате получается удобрение гораздо богаче любого навоза, потому что оно просто не будет однотипным, а будет комплексным. Если в навозе будет только азот, то там будет и фосфор, и калий, и так далее", — заметила Воронова.

Она также напомнила, что навоз для огорода нельзя использовать сразу: нужно, чтобы он вылежался как минимум год и превратился в перегной. "Как правило, свежий навоз может подойти только под огурцы или под капусту, больше никакое другое растение его не выдержит. Можно свежий навоз разводить в воде — для полива. Больше нигде, он должен перегнить", — подчеркнула эксперт.

Кроме того, в свежем навозе могут быть и вредители огорода, и корни сорняков, но есть и его полезное применение — например, борьба с грозой картофеля — медведкой: если на грядку или между ними положить несколько кучек совсем свежего навоза, то медведка, безусловно, предпочтет такую приманку. "Это любимая для нее субстанция, и большинство особей за несколько дней так можно уничтожить", — рассказала Воронова.