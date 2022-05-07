СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — ПРАЙМ. Сельское хозяйство в Крыму после снятия организованной Киевом водной блокады восстановится в тех же объемах, что были до 2014 года, заявил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма

"Мы сразу понимали, что для нас одна из основных задач — наладить подачу воды для нужд сельского хозяйства. Многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые. Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года", — сказал Аксенов агентству.

Впервые за восемь лет в Крыму произвели посадку риса, качество которого всегда было одним из лучших на территории стран СНГ, добавил глава региона. С появлением возможности полива производство риса вновь налаживается в Красноперекопском районе республики. Аксенов напомнил, что властями принято решение не взимать в текущем году с агропроизводителей и других пользователей днепровской воды плату за нее.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.