МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбор зерновых в 2022 году может оказаться рекордным за всю историю России, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Путин призвал поддержать потребительский спрос

По предварительным оценкам специалистов, сбор зерновых может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы.

"Если так произойдет, а мы будет рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России", — сказал Путин. Он отметил, что это позволит не только с обеспечить внутренний рынок, но и увеличить поставки за рубеж, что "очень важно для мировых продовольственных рынков".