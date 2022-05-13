МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Дефицита сахара на прилавках российских магазинов ни в этом, ни в следующем сезоне не ожидается, аграрии уже решают вопрос с импортозамещением семян сахарной свеклы и увеличивают площади посевов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Игорь Кукоев. Правительство Украины отменило запрет на экспорт проса и сахара

В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.

"Российские аграрии уже решают проблему с импортозамещением семян сахарной свеклы, дефицита сахара на прилавках магазина ни в этом, ни в следующем сезоне не ожидается", — считает Кукоев.

"В этом году, по нашим оценкам, увеличено количество площадей под сахарную свеклу — в некоторых регионах, как минимум, на 5%", — добавил он. Кроме того, за последние недели сертифицировано несколько отечественных гибридов семян: по словам Кукоева, РФ закупала за рубежом большое количество посевного материала, но селекция отечественных семян все равно проводилась, и "сейчас пришло время для отечественных разработок".

В связи с этим перебоев с сахаром на прилавках в следующем сезоне быть не должно, уверен эксперт: дефицит если и будет, то только искусственный, как в марте текущего года на фоне того, что многие начали массово делать запасы. "При этом поставлена задача роста производства сельхозпродукции, для обеспечения этого скачка какое-то время может наблюдаться недостаток семян. Но за счет того, что сейчас развитию селекционной базы, семенного фонда стали уделять большое внимание, долгосрочных проблем не будет", — заключил Кукоев.

По данным Росстата, производство сахара в РФ в 2021 году составило 5,9 миллиона тонн, на 1,8% больше, чем в 2020 году. Российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.