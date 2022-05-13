МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Казахстан введет запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из страны белого сахара и тростникового сахара-сырца, соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Эксперт объяснил, почему в России нет и не будет дефицита сахара

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", — говорится в тексте приказа, опубликованного в эталонном банке нормативных правовых актов.

Согласно тексту приказа, он вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 23 мая.

Документом предусмотрено, что министерство сельского хозяйства проинформирует Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.