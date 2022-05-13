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https://1prime.ru/Agriculture/20220513/836883509.html
Минсельхоз США предрекает снижение производства пшеницы в мире
Сельское хозяйство
Новости
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Министерство сельского хозяйства США в четверг, 12 мая, впервые опубликовало прогноз мирового баланса производства и потребления пшеницы в сезоне 2022/2023 годов. В частности, оно... ПРАЙМ, 13.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США в четверг, 12 мая, впервые опубликовало прогноз мирового баланса производства и потребления пшеницы в сезоне 2022/2023 годов.
В частности, оно прогнозирует снижение производства пшеницы в мире до 774,8 млн тонн. Это на 4,5 млн тонн меньше по сравнению с текущим сезоном, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.
Урожай пшеницы в России увеличится до 80 млн тонн, из них на экспорт может быть поставлено 39 млн тонн.
- Страны Евросоюза в совокупности соберут 136,5 млн тонн, на 1,9 млн тонн меньше.
- США — 47 (+2,2) млн тонн,
- Канада может нарастить объем зерна на треть — до 30 (+11,4) млн тонн,
- Украина — 21,5 (-11,5) млн тонн.
Что касается мирового потребления пшеницы, то оно сократится до 787,5 млн т (-3,3 млн т), в т.ч. фуражное — до 153,5 (-7,5 млн т).
Мировой экспорт вырастет на 5,0 млн т до рекордных 204,9 млн т.