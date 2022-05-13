МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство Магаданской области сообщило о введении в регионе запрета на промышленный лов лосося на участках в районе Тауйской губы из-за ожидаемого слабого подхода горбуши. Рыбоводный завод на Камчатке выпустил в реку первую партию мальков лосося

В 2021 году подход горбуши, основного промысловый вид лососевых, в реки Магаданской области был аномально высоким, поэтому рыбакам увеличили квоту на вылов Лосося. Она составила 5 тысяч тонн на 2021 год.

По словам руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина, подход горбуши будет примерно в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. Поэтому ученые рекомендовали не открывать промышленное рыболовство в районе Тауйской губы. "Объемы любительского и традиционного рыболовства сохранятся на прежнем уровне, но увеличится количество проходных дней для обеспечения нереста лососевых", — подчеркнули власти региона.

В правительстве Магаданской области также дополнили, что в этом году в в регионе планируется активно использовать квадрокоптеры для борьбы с браконьерами.