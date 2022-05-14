МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Индия запретила экспорт пшеницы, запрет вступает в силу немедленно, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Россия и Индия обсуждают нестандартный способ торговли в обход санкций

"Политика экспорта пшеницы… "запрет" с немедленным вступлением в силу", — говорится в сообщении министерства.

Министерство отметило, что экспорт будет разрешен "в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее", а также на основании разрешения правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности "на основе запроса их правительств".

"Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы", — сообщило министерство.

Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его на 5,7%, до 105 миллиона тонн, в связи с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

Как сообщал официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.