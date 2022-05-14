МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Планета оказалась в "эпохе продовольственного протекционизма". Часть стран, выращивающих продовольствие, приняли решение запретить или ограничить крупный экспорт, чтобы защитить свои запасы на фоне роста инфляции, сообщает издание Businessinsider. G7 хочет ускорить сохранение глобальной продовольственной безопасности

Отмечается, что именно с продуктами, экспорт которых ограничили производители, в будущем возможны проблемы.

Россия и Украина ввели ограничения на экспорт пшеницы и подсолнечного масла; Индонезия, Аргентина и Казахстан ограничивают торговлю ключевыми продуктами для сдерживания цен внутри стран.

Отмечается, что общественное недовольство ростом цен на продукты создает политические риски для властей, особенно если нехватка проявится у крупных производителей сельскохозяйственных культур. Например, так обстоит дело с растительным маслом на основе пальмового в Индонезии: здесь прошли общественные протесты против высоких цен.

"По иронии судьбы, поскольку мы крупнейший в мире производитель пальмового масла, у нас действительно возникают трудности с получением растительного масла. Как президент, я не могу этого допустить", — заявил президент Индонезии Джоко Видодо перед введением запрета на экспорт растительного масла.

Существует риск, что рост цен на продовольствие может спровоцировать еще больше протекционистских мер во всем мире, прогнозируют экономисты Nomura. "Рост цен на продовольствие может привести к увеличению числа таких протекционистских мер во всем мире и может еще больше спровоцировать инфляцию цен на продовольствие в Азии", — отмечают они.

В последний раз шок цен на сельскохозяйственные культуры наступил после мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда Украина и другие крупные поставщики зерна ограничили экспорт, Индия и Вьетнам ограничили экспорт риса. Сценарий может повториться, так как сейчас мы наблюдаем еще больше факторов, ведущих к продовольственному кризису.

Издание со ссылкой на министерство сельского хозяйства США (USDA) пишет, что Россия выступает крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится 20% мирового экспорта зерна.

Страна объявила о новых экспортных ограничениях на продовольствие, включая временный запрет на поставки пшеницы. Приостановлена большая часть экспорта сахара.

Россия также запретила экспорт семян подсолнечника с апреля по август и ввела экспортную квоту на подсолнечное масло, чтобы снизить рост внутренних цен.

Украина также запретила экспорт продуктов питания. Эта страна является пятым по величине экспортером пшеницы в мире с 9% мирового экспорта. Правительство запретило экспорт основных продуктов питания, включая пшеницу и овес. Украина, являясь крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла — по-прежнему экспортирует этот продукт.

Индонезия, крупнейший в мире производитель пищевых масел, запретила экспорт пальмового масла.

Это связано с нехваткой растительного масла на внутреннем рынке: розничные цены выросли более чем на 40% в этом году.

Аргентина начала ограничивать экспорт говядины с целью снизить продовольственную инфляцию. По данным Reuters, инфляция за 2021 год составила 50,9%. Хотя некоторые ограничения были ослаблены, страна все еще запрещает вывоз некоторых видов мяса.

Аргентина, считает Минсельхоз США, является пятым по величине экспортером говядины в мире, на ее долю приходится около 6% мирового экспорта говядины.

Пятая страна, запретившая экспорт еды, это Казахстан. Он ограничил экспорт пшеницы и пшеничной муки после того, как внутренние цены выросли более чем на 30% с февраля. Ограничение продлится до 15 июня.

"Казахстан является крупным экспортером пшеницы, на долю которого приходится 4% мировых поставок. Это особенно важный поставщик для своих центральноазиатских соседей, таких как Узбекистан", — подытожило издание.