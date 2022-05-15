МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" заявили о необходимости организовать морские экспортные пути для зерна и сельскохозяйственной продукции Украины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post. Байден: США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок

Главы дипломатических ведомств отметили, что украинское зерно имеет важное значение для мировой продовольственной безопасности.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам встречи государств G7 заявила, что "Большая семерка" ищет альтернативные маршруты транспортировки украинского зерна.

Издание отмечает, что ряд государств в качестве альтернативного источника зерна рассматривают Индию, одна недавно эта страна ввела запрет на экспортные поставки пшеницы, сославшись на внутренние проблемы с продовольственной безопасностью.