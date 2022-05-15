МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россия является не только лидером экспорта зерна и зернобобовых, но и одним из ведущих экспортеров растительного масла, рыбы и нерыбных водных продуктов (в первую очередь, ракообразных), а также сахара, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Роковая ошибка Америки: кого затянет в воронку инфляции

Он отметил, что страна вплотную подошла к реализации масштабных программ по экспорту мяса птицы и свинины, обладает большим потенциалом по развитию овощеводства, молоко и отдельных видов молочной продукции.

В частности, имеет немалый потенциал по наращиванию улова и экспорта рыбы и нерыбных водных продуктов. Однако, являясь ведущей морской державой и, обладая огромными водными биоресурсами, Россия занимает по улову и экспорту рыбы и нерыбных водных продуктов только 9-место, отставая от стран с куда более скромными водными биоресурсами.

"Россия имеет значительный потенциал по производства и экспорта сахара", — рассуждает Рамазанов. Сейчас страна производит значительно больше этого продукта, чем необходимо для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом, в оборот для производства сахарной свеклы вовлечены не более 75 % посевных площадей под эту культуру по сравнению с 1990 годом, а между тем производительность — значительно выше.

"Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Россия достигла значительных успехов в производстве мяса птицы и свинины, что позволяет не только удовлетворять потребности, но и наращивать их экспорт.

"По мере формирования необходимой кормовой базы, основой которой является зерно и зернобобовые культуры, Россия могла бы значительно увеличить производство молока и молочных продуктов в количествах достаточных не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но для экспорта", — подытожил экономист.