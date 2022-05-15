КИШИНЕВ, 15 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном экспорт зерна из Украины через порты Галац и Констанца. Треть британских ресторанов fish&chip находятся под угрозой закрытия

"Я кратко обсудил с госсекретарем Блинкеном усилия и планы Румынии по поддержке экономики Украины путем облегчения экспорта/перевозки зерна через порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", — написал Ауреску в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам, экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.