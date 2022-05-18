МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Названы пагубные для фермеров США последствия санкций против России

"Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года. По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции", — приводит слова Абрамченко аппарат вице-премьера.

Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Пока квоты действуют до 31 мая 2022 года включительно. Президент РФ Владимир Путин в конце апреля поручил правительству продлить механизм квот на экспорт удобрений до 31 августа, предусмотрев при необходимости его дальнейшую пролонгацию.

По словам Абрамченко, с 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 миллионов тонн удобрений — на 23% больше, чем годом ранее. В настоящее время, по данным Минсельхоза РФ, план по закупке минеральных удобрений для сельхозпроизводителей выполнен на 84%.

Реализация решений правительства, направленных на сдерживание роста цен на минеральные удобрения, обсуждалась на правкомиссии по вопросам развития агропромышленного комплекса. Также отмечалась важность обеспечения аграриев сельхозтехникой: в частности, по итогам комиссии Минпромторгу поручено ускорить производство картофелеуборочных и свеклоуборочных комбайнов.

Ключевым механизмом господдержки отечественной сельхозтехники является программа предоставления субсидий производителям. В 2021 году на ее реализацию выделено 10 миллиардов рублей, отгружено почти 22,5 тысячи единиц техники на сумму 99,5 миллиарда рублей. Кроме того, планируется создание отдельной подпрограммы "Сельскохозяйственная техника и оборудование", которая будет направлена на создание и внедрение их в серийное производство.