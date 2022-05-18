МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил запретить на полгода экспорт из России аминокислот, временный запрет может начать действовать с 1 июля, следует из проекта постановления правительства на regulation.gov.ru. Патрушев предупредил об угрозе голода из-за санкций против России

"Установить сроком на 6 месяцев временный запрет на вывоз ‎L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида (код 2922 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и DL-метионина (код 2930 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации", — говорится в документе. Временный запрет вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Присутствие кормовых аминокислот L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид ‎и DL-метионин является жизненно необходимым в рационе сельскохозяйственных животных. Дефицит этих аминокислот в кормах влечет за собой снижение производственных показателей животноводческих предприятий и, как следствие, удорожание готовой продукции вплоть до прямых убытков, говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в 2021 году в РФ было произведено 119,4 тысячи тонн L-лизина сульфата ‎различной чистоты (в пересчете на L-лизин моногидрохлорид — 66,4 тысячи тонн), что обеспечивает порядка 52% годовой потребности (оценивается в 110-120 тысяч тонн, с учетом существующего поголовья и планируемого прироста). В свою очередь объем производства DL-метионина в 2021 году составил 25 тысяч тонн при расчетной потребности порядка 60 тысяч тонн. Недостающий объем аминокислот импортируется.

Временный запрет не распространяется на аминокислоты, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, либо в рамках международных транзитных перевозок. Он также не действует в отношении аминокислот, вывозимых для работы организаций РФ, расположенных в казахстанском городе Байконуре на территории одноименного комплекса, а также для обеспечения их деятельности ‎на архипелаге Шпицберген.

Временный запрет не распространяется и на аминокислоты, вывозимые в Абхазию и Южную Осетию, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики.