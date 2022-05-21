МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины не является причиной глобального продовольственного кризиса, заявила гендиректор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, выступая перед представителями Совета безопасности ООН.

По ее словам, признаки кризисной ситуации начали проявляться еще до пандемии коронавируса, а спецоперация РФ лишь "добавила масла в огонь, который горел долгое время". Она подчеркнула, что COVID выявил хрупкость мировых цепочек поставок.

В своем выступлении Менкер сослалась на данные правительственных ведомств разных стран, согласно которым запасы пшеницы сейчас составляют 33% от годового потребления. Однако Gro Intelligence оценивает этот показатель примерно в 20%, что является минимумом с кризиса 2007-2008 годов. По данным компании, таких запасов хватит на 10 недель потребления. Такие же проблемы наблюдаются с запасами других зерновых.

При этом даже если начать вывозить зерно из Украины железными дорогами, ситуация значительно не улучшится, отметила Менкер. По ее словам, в таком случае не получиться транспортировать даже 10% от уровня, который отмечался до начала спецоперации.

Кроме того, ситуацию усугубляет ограничение экспорта из России из-за "источников опасности" в Черном море, добавила эксперт.