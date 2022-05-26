Путин назвал Россию главным экспортером пшеницы в мире
РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ЭКСПОРТЕРОМ ПШЕНИЦЫ НОМЕР ОДИН В МИРЕ — ПУТИН
https://1prime.ru/Agriculture/20220526/836989591.html
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Курс евро поднялся выше 66 рублей
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РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ЭКСПОРТЕРОМ ПШЕНИЦЫ НОМЕР ОДИН В МИРЕ — ПУТИН
https://1prime.ru/Agriculture/20220526/836989591.html
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