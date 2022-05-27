МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Механизм квот на экспорт зерна из России продолжит действовать и в новом сезоне, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума. Путин назвал Россию главным экспортером пшеницы в мире

При этом Минсельхоз может поменять формулу зернового демпфера в случае серьезных темпов укрепления рубля. По словам главы ведомства, сейчас механизм работает нормально.

Кроме того, в следующем году может быть выделена отдельная квота на экспорт зерна для Дальнего Востока, в том числе по кукурузе. Вопрос отмены пошлины на экспорт из России зерновых культур на сегодня не рассматривается, подчеркнул министр.

Ожидается, что экспорт российского зерна текущем сельскохозяйственном году может превысить 37 миллионов тонн, а в сезоне 2022-2023 года он ожидается на уровне 50 миллионов тонн.

По словам Патрушева, урожай зерновых в России в текущем году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному.

"Урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизится к максимальному", — сказал министр.

Россия в 2021 году собрала 120,656 миллиона тонн зерна, в том числе 75,94 миллиона тонн пшеницы. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.