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2022-05-27T11:18:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220527/836999406.html
Минсельхоз может продлить запрет на экспорт минеральных удобрений
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИНСЕЛЬХОЗ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРОДЛЕНИЯ ЗАПРЕТА ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2023 ГОДУ, ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА — ПАТРУШЕВ ПРАЙМ, 27.05.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, экспорт, минеральные удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСЕЛЬХОЗ РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРОДЛЕНИЯ ЗАПРЕТА ЭКСПОРТА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2023 ГОДУ, ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА — ПАТРУШЕВ