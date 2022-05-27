МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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"Чтобы обеспечить доступные цены и разнообразный ассортимент на полках магазинов, сняли пошлины на овощи. Сейчас дополнительно оцениваем целесообразность их обнуления и для риса", — сказал он.

"В текущих условиях (обнуление импортных пошлин на отдельную продукцию — ред.) — это необходимая мера, которая позволяет смягчить последствия логистических сбоев. Однако нужно сказать, что она носит исключительно временный характер на период адаптации бизнеса", — пояснил Патрушев.

Эксперты ранее не исключали, что производство риса в РФ по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.

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Патрушев также напомнил, что обнулены ввозные пошлины на целую группу товаров, которые сейчас крайне необходимы отечественным сельхозпроизводителям и переработчикам — например, это генетический, семенной и посадочный материал, молочная сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. Помимо этого, в министерстве инициировали возможность принятия такой меры в отношении сельхозтехники и комплектующих, а также рефрижераторных контейнеров.

Но такого рода тарифные льготы требуют аккуратного подхода и продуманных решений, поэтому, перестроив производство и начав в достаточных объемах выпускать все нужные компоненты, "импортные пошлины, безусловно, будут возвращены, чтобы защищать интересы отечественных производителей", заключил министр.