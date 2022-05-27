МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Украина испытывает проблемы с обеспечением ранними овощами, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий в беседе с "Украинским радио". В Минсельхозе назвали фейками заявления о мировом голоде из-за России

Он уточнил, что речь идет о молодом луке, моркови и свеклы. Трудности возникли из-за потери Херсонской и части Запорожской областей Украины, где выращивались эти культуры, отметил чиновник.

"Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания мы пока не видим", — подчеркнул Высоцкий и уточнил, что в стране высадили 182 тысячи гектаров свеклы и 101,1 миллиона гектаров картофеля, этого хватит для внутреннего потребления.

Кроме того, у Украины сформирован большой запас подсолнечника — масла хватит на "десятилетнее потребление", сказал замминистра.